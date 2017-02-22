Порошенко призвал Прибалтику готовиться к сюрпризам Москвы

Президент Украины Петр Порошенко призвал республики Прибалтики и Белоруссию быть готовыми «к любым сюрпризам со стороны Москвы». Об этом глава государства сказал на оперативном сборе руководящего состава вооруженных сил страны в среду, 22 февраля.

Еще по этой теме Генсек НАТО заявил об отсутствии угроз для Прибалтики 8 декабря 2016 г.

17 февраля Порошенко обвинил руководство России в «ненависти к Украине». В частности, по мнению украинского лидера, президент России Владимир Путин «глубоко и искренне ненавидит Украину».

В январе Порошенко заявил, что Москва ведет кибервойну против всего мира. «Идет глобальная кибервойна России против всего мира, тому имеется много свидетельств.

Это глобальная угроза, и миру надо сообща бороться с этой угрозой», — сказал он.

Реклама

Официальные лица Украины обвиняют Россию в агрессивных намерениях и причастности к конфликту в Донбассе. При этом украинские суды отказываются признавать факт вооруженной агрессии РФ против Украины. Москва со своей стороны отвергает обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств и подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Еще по этой теме