Порошенко призвал Прибалтику готовиться к сюрпризам Москвы

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Президент Украины Петр Порошенко призвал республики Прибалтики и Белоруссию быть готовыми «к любым сюрпризам со стороны Москвы». Об этом глава государства сказал на оперативном сборе руководящего состава вооруженных сил страны в среду, 22 февраля.

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17 февраля Порошенко обвинил руководство России в «ненависти к Украине». В частности, по мнению украинского лидера, президент России Владимир Путин «глубоко и искренне ненавидит Украину».

В январе Порошенко заявил, что Москва ведет кибервойну против всего мира. «Идет глобальная кибервойна России против всего мира, тому имеется много свидетельств.

Это глобальная угроза, и миру надо сообща бороться с этой угрозой», — сказал он.

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Официальные лица Украины обвиняют Россию в агрессивных намерениях и причастности к конфликту в Донбассе. При этом украинские суды отказываются признавать факт вооруженной агрессии РФ против Украины. Москва со своей стороны отвергает обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств и подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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