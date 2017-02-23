Ученый: в большинстве русских школ в Эстонии по-прежнему присутствует советский дух

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Kirill Kukhmar/TASS/Scanpix

Исполнительный директор Международного центра оборонных исследований Дмитрий Теперик считает, что во многих русскоязычных школах по-прежнему присутствует дух Советского Союза и это мешает интеграции.

«Я не понимаю, почему через 25 лет после восстановления независимости у нас по-прежнему две отдельные школы», - заявил Теперик на семинаре, организованном «Открытой республикой».

«Некоторые русские школы – это полный Советский Союз. В том смысле, что некоторые учителя ностальгируют по советскому времени и являются носителями советских ценностей. Они верят в то, что раньше было лучше всего, так как квартиры раздавали бесплатно и были большие заводы. Это они говорят и ученикам», - отмечает исполнительный директор.

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По его словам, «в этом смысле русские школы в Эстонии по-прежнему не избавлены от коммунизма». Он также отмечает, что языковая сегрегация, которая начинается уже в детском саду, достойна сожаления.

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