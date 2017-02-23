СМИ: США могут сделать неожиданный ход в Сирии

Власти США могут значительно изменить стратегию по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Сирии, в том числе сократить или полностью отказаться от поддержки умеренной оппозиции и от использования сирийских курдов в борьбе с боевиками, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

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По словам источников издания, цель США заключается в том, чтобы тщательнее сфокусироваться на борьбе с ИГ и другими террористическими группировками, не отвлекаясь на гражданскую войну в Сирии и продвижение демократии.

Ранее президенты Турции и США договорились действовать сообща против ИГ в сирийских городах Эль-Баб и Ракка,

а также обсудили создание зоны безопасности в Сирии и кризис с беженцами.

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Как сообщил телеканал NTV со ссылкой на источник в администрации турецкого президента, Эрдоган призвал Трампа прекратить поддержку сил самообороны сирийских курдов, которые Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

Как пишет издание, такие предложения привлекательны с политической точки зрения для администрации Трампа, которая также выступала с инициативой по созданию зон безопасности в Сирии, поскольку «потенциально открывают двери для сотрудничества с Россией, чья авиация ранее помогла турецким военным».

Сейчас, по официальным данным Пентагона, в Сирии находятся около 500 бойцов американского спецназа, а также военные советники, которые оказывают помощь местным силам в борьбе с ИГ.

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