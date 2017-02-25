В Германии водитель автомобиля умышленно врезался в группу людей

 

Фото: AP/Scanpix

В немецком городе Хайдельберг мужчина наехал на группу пешеходов, после чего пытался скрыться. Его застрелила полиция. По предварительным данным, пострадали три человека, передает Heidelberg24.

Хайдельберг расположен в федеральной земле Баден-Вюртемберг. ЧП произошло в центре города. Сообщается, что водитель наехал на пешеходов, а позже попытался сбежать. В руке у него видели нож.

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Представитель правоохранительных органов ФРГ сообщил, что ранены были три человека.

Полицейские обнаружили виновника ЧП и открыли огонь, ранив его. Он доставлен в больницу, передает ТАСС. Мотивы действий мужчины устанавливаются.

В соцсетях появилось видео, на котором предположительно запечатлен финальный этап операции по поимке преступника.


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