В Германии водитель автомобиля умышленно врезался в группу людей

В немецком городе Хайдельберг мужчина наехал на группу пешеходов, после чего пытался скрыться. Его застрелила полиция. По предварительным данным, пострадали три человека, передает Heidelberg24.
Хайдельберг расположен в федеральной земле Баден-Вюртемберг. ЧП произошло в центре города. Сообщается, что водитель наехал на пешеходов, а позже попытался сбежать. В руке у него видели нож.
@APatzwahl Video zum #AmoklaufHeidelberg pic.twitter.com/zi4t4CfuRe— Andreas Patzwahl (@APatzwahl) 25 February 2017
Представитель правоохранительных органов ФРГ сообщил, что ранены были три человека.
Полицейские обнаружили виновника ЧП и открыли огонь, ранив его. Он доставлен в больницу, передает ТАСС. Мотивы действий мужчины устанавливаются.
В соцсетях появилось видео, на котором предположительно запечатлен финальный этап операции по поимке преступника.