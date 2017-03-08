Уникальная страна ЕС: в Латвии больше половины руководителей - женщины

Латвия - единственная страна Европейского союза, где, по данным официального статистического агентства Eurostat, более половины руководящих должностей на предприятиях занимают женщины (по последней имеющейся статистике за 2014 год).

В Латвии женщины занимают 53% руководящих должностей на предприятиях, в Болгарии и Польше - по 44%, в Ирландии - 43%, в Эстонии - 42%, в Литве, Венгрии и Румынии - по 41%, во Франции и Швеции - 40%.

Самым низким этот показатель является в Германии, Италии и на Кипре (по 22%), в Бельгии и Австрии (по 23%) и в Люксембурге (24%), передает «Интерфакс».

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Наименьшая разница в уровне оплаты труда руководящих работников предприятий между мужчинами и женщинами зарегистрирована в Румынии (женщины получают на 5% меньше мужчин), Словении (12,4%), Бельгии (13,6%), Болгарии (15%), Ирландии (15,9%), на Кипре (16%), в Испании (16,2%), Швеции (16,3%), Латвии (17,6%) и Литве (18,8%).

В Эстонии эта разница составляет 25,6%, а самая большая разница в оплате труда руководящих работников предприятий между мужчинами и женщинами зафиксирована в Венгрии (33,7%), Италии (33,5%), Чехии (29,7%), Словакии (28,3%), Польше (27,7%), Австрии (26,9%), Германии (26,8%) и Португалии (25,9%). Данные о Хорватии и Греции недоступны.

В 2014 году в Евросоюзе на предприятиях с по меньшей мере 10 работниками имелось 7,3 млн руководящих должностей, из них 4,7 млн (65%) занимали мужчины, 2,6 млн (35%) - женщины.

Таким образом, женщины, составляя примерно половину всех работающих в ЕС на руководящих должностях, по-прежнему представлены меньше, чем мужчины на этих постах в среднем на 23,4%.