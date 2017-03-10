Названа причина крушения в Стамбуле вертолета с россиянами на борту

Причиной крушения вертолета в Стамбуле стало столкновение с телебашней. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на заявление турецких властей.

Пилот воздушного судна из-за сильного тумана не смог разглядеть препятствие и врезался в него. Вертолет Sikorsky S-76 упал на шоссе в районе Бююкчекмедже.

По данным издания,

речь идет о башне Endem — в строении высотой 236 метров расположены закрытый несколько лет назад ресторан и смотровая площадка.

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На борту разбившегося судна находились семь человек — два пилота, турецкий сотрудник группы компаний Eczacıbaşı и четыре его российские коллеги: Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чурова и Елена Бадрагаи.

Ранее 10 марта в сети появилась видеозапись с места происшествия.

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