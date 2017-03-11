Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может официально запустить процедуру выхода страны из Европейского Союза 14 марта, сообщает The Daily Telegraph.
- Лондон не хочет платить Брюсселю 60 млрд евро за Brexit 4 марта 2017 г.
По данным издания, на скорейшем начале процедуры настаивает кабинет министров.
13 марта палата общин Великобритании планирует рассмотреть изменения, внесенные палатой лордов в законопроект о начале процедуры Brexit.
Данная процедура получила название «пинг-понг», так как документ будет перенаправляться из одной палаты парламента в другую, пока парламентарии не согласуют его полностью.
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Напомним, 2 февраля Великобритания опубликовала план по Brexit. В этом документе указаны двенадцать принципиальных пунктов.
Референдум о выходе Соединенного Королевства из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. За Brexit отдали свои голоса почти 52% жителей страны.Еще по этой теме