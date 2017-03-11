Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может официально запустить процедуру выхода страны из Европейского Союза 14 марта, сообщает The Daily Telegraph.

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По данным издания, на скорейшем начале процедуры настаивает кабинет министров.

13 марта палата общин Великобритании планирует рассмотреть изменения, внесенные палатой лордов в законопроект о начале процедуры Brexit.

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Данная процедура получила название «пинг-понг», так как документ будет перенаправляться из одной палаты парламента в другую, пока парламентарии не согласуют его полностью.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Theresa May could trigger Article 50 as early as Tuesday after EU leaders begin preparations for Brexit

Напомним, 2 февраля Великобритания опубликовала план по Brexit. В этом документе указаны двенадцать принципиальных пунктов.

Референдум о выходе Соединенного Королевства из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. За Brexit отдали свои голоса почти 52% жителей страны.

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