Парламент Великобритании одобрил законопроект о запуске Brexit

Тереза Мэй
 

Тереза Мэй. Фото: REUTERS/Scanpix

Нижняя парламента Великобритании, отклонила внесенные палатой лордов (верхняя палата) поправки к законопроекту о начале процедуры выхода страны из Евросоюза - Brexit. Депутаты отвергли предложения о гарантии живущим в стране гражданам ЕС сохранить за ними этот статус.

Лорды требовали от британского правительства гарантировать в кратчайшие сроки неизменность статуса проживающих в Великобритании граждан Евросоюза и привести в законодательную форму обещание премьера Терезы Мэй представить на суд парламента итоговые договоренности с ЕС.

Как отмечают журналисты, таким образом, палата общин, ранее уже одобрившая документ по Brexit в первоначальном виде, выполнила просьбу королевского правительства, которое настаивает на том, что законопроект должен остаться неизменным, а любые поправки могут повредить будущим переговорам.

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Через несколько британский парламент утвердил законопроект о запуске Brexit к 31 марта без поправок. Документ был одобрен палатой общин и палатой лордов после 70 часов дебатов. Последним этапом принятия закона является «королевская санкция» - согласие королевы Великобритании Елизаветы Второй.

Как отмечают британские СМИ, учитывая, что согласие монарха премьер-министр Мэй может получить в считанные часы, путь к официальному запуску Brexit будет открыт уже в самое ближайшее время.

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