Трамп разрешил ЦРУ атаковать террористов дронами

Беспилотник. Иллюстративное фото
 

Беспилотник. Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Президент США Дональд Трамп разрешил Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) атаковать позиции террористов при помощи беспилотников, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

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Это говорит об изменении курса, которого придерживался предшественник Трампа Барак Обама. Пока он руководил страной, дроны применялась разведкой США исключительно для определения месторасположения боевиков, удары по целям наносили военные.

Теперь же ЦРУ имеет право проводить операции по ликвидации террористов, причем не обязано докладывать о числе уничтоженных экстремистов.

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Отметим, что впервые ЦРУ использовало это право в конце февраля для ликвидации в Сирии одного из лидеров группировки «Аль-Каида» Абу аль-Хейра аль-Масри.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Trump Gave CIA Power to Launch Drone Strikes

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