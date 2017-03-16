В Бразилии протестующие захватили Минфин

Несколько тысяч человек приняли участие в демонстрациях протеста против пенсионной реформы в городах Бразилии. В столице страны протестующие захватили здание Министерства финансов – сотни человек несколько часов находились в здании. В Сан-Паулу недовольные пенсионными планами властей перекрыли дорожное движение.

Правительство страны планирует повысить пенсионный возраст до 65 лет и сократить льготы некоторым категориям граждан. Это решение вызвало недовольство среди граждан, поскольку многие из них сейчас могут рассчитывать на пенсию с 54 лет.

По мнению президента Бразилии Мишеля Темера,

отказ от пенсионной реформы стал причиной кризиса в Испании, Португалии и Греции.

Реклама

Представители оппозиции, в свою очередь, утверждают, что власти наказывают таким образом простых бразильцев, которые и без того оказались в тяжелой ситуации, а 13 млн из них - что составляет 12,6% трудоспособного населения - не могут найти работу.

Сейчас Бразилия переживает одну из серьезнейших, по мнению аналитиков, рецессий за последние 100 лет.

Напомним, в декабре акция протеста в Рио вылилась в столкновения с полицией.