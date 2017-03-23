СМИ: у ФБР есть данные о контактах команды Трампа с РФ

ФБР обладает информацией, согласно которой помощники президента США Дональда Трампа контактировали с представителями России с целью публикации материалов, направленных против предвыборной кампании экс-госсекретаря и кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

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Отмечается, что ФБР проверяет сведения разведки, а также записи телефонных разговоров и прочих коммуникаций и информацию о поездках лиц, связанных с кампанией Трампа.



У сотрудников ФБР якобы есть информация о возможных контактах приближенных действующего главы США и российских высокопоставленных лиц.



CNN напоминает, что ФБР ведет расследование контактов с российскими представителями четырех приближенных Трампа в ходе предвыборной кампании: Майкла Флинна, Пола Манафорта, Роджера Стоуна и Картера Пейджа.



Напомним, ранее ФБР начало федеральное расследование вмешательства России в выборы президента США.

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