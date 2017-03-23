Взрывы на складах с боеприпасами под Харьковом: жители в бомбоубежищах, Киев обвинил Россию

В украинском городе Балаклея Харьковской области в ночь на четверг, 23 марта, начали взрываться снаряды на складах хранения боеприпасов. Власти уже заявили, что причиной могла стать диверсия, и обвинили в случившемся Россию.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах, информация о ЧП поступила около трех часов ночи. Глава Балаклейской районной госадминистрации Степан Масельский подтвердил сообщения о взрывах. «Да, взрываются. Идет эвакуация из пятикилометровой зоны», - сказал он. Позже власти стали вывозить людей из семикилометровой зоны. О пострадавших пока не сообщается.

Украинское издание Glavnoe.ua со ссылкой на местных жителей сообщает, что горожане спешно покидают район воинской части, на территории которой располагаются склады боеприпасов. По словам свидетелей, мобильная связь в городе перегружена или отсутствует, стационарной связи тоже нет в некоторых местах.

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По данным очевидцев, из Балаклеи идет огромный поток машин, выехать из города практически невозможно.

Жители домов, расположенных вблизи от эпицентра взрывов, прячутся в бомбоубежищах.

В этом районе практически не осталось окон с целыми стеклами.

На место происшествия выехала комиссия во главе с заместителем министра обороны Украины генерал-лейтенантом Игорем Павловским.

Отмечается, что в Балаклее находится крупнейший на Украине склад боеприпасов, где хранятся снаряды калибра 125 мм и 152 мм. Как пишет Glavnoe.ua, ранее сообщалось, что на 65-м арсенале в Балаклее как минимум треть снарядов - с истекшим сроком годности и хранить их должным образом негде.

26 декабря 2015 года Генштаб Украины сообщал о попытке поджечь склады боеприпасов в Балаклее. «Умелыми действиями командования и личного состава подразделения диверсия не была допущена. Ситуация контролируется, на место происшествия с целью выяснения причин и обстоятельств отправилась комиссия во главе с заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Все арсеналы украинской армии переведены на усиленный режим охраны», - говорилось тогда в сообщении Генштаба, которое приводит Glavnoe.ua.

Власти объявили ЧП диверсией и обвинили в случившемся Россию

Между тем военный прокурор Украины Анатолий Матиос в своем Facebook назвал причиной ЧП диверсию. По его словам, пожар начался одновременно в нескольких местах. «Принимаем все возможные меры для установления очевидцев диверсии», - отметил он.

Позже министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что

к ЧП может быть причастна «дружественная страна Российская Федерация».

В первую очередь это могут быть представители, которые помогают террористическим группировкам, выполняют боевые задачи, заявил глава военного ведомства. Он также не исключил причастность к инциденту представителей «террористических группировок» из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Одна из версий причины взрывов - диверсия, которую могли устроить с помощью сброса взрывного устройства с беспилотника, заявил Полторак. По словам министра, это произошло из-за гибридной войны со стороны России в отношении Украины. Глава Минобороны напомнил, что в декабре 2015 года на складах в Балаклее был пожар. «Тогда диверсанты использовали зажигательные снаряды с напалмом и забрасывали их на территорию арсенала при помощи дронов», - отмечает «Интерфакс-Украина».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать оценку обвинениям. «Давайте Министерство обороны будет комментировать заявление министра обороны», - заявил Песков журналистам, сообщает РБК.

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) отвергли обвинения в диверсии, передает Луганский информационный центр. Официальный представитель Народной милиции республики Андрей Марочко заявил, что ВСУ «продавали боеприпасы», но узнали о прибытии заместителя министра обороны Украины по вооружению генерала Игоря Павловского. И с «целью скрыть факты масштабных недостач руководство склада организовало диверсию по подрыву данного склада», предполагает Марочко.

Причиной возгорания и взрывов могла быть собственная халатность украинских силовиков, заявили «Интерфаксу-Украина» в Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Взрывы расследуются по статьям «Халатность» и «Диверсия»

Прокуратура открыла уголовное производство по факту взрывов по статье «Халатность», сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, которого цитирует «Интерфакс».

«На место события выехала группа прокурорско-следственных сотрудников Главной военной прокуратуры, Главного следственного управления СБУ (Службы безопасности Украины) для организации и расследования уголовного производства, зарегистрированного по 113-й статье Уголовного кодекса Украины, которая квалифицирует эти действия и события как диверсию», - заявил Матиос на брифинге в Киеве.

По словам прокурора, кроме того, военная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса - халатное отношение военнослужащих, повлекшее тяжкие последствия. Он отметил, что оба производства объединены в одно и процессуальное руководство расследованием осуществляет Главная военная прокуратура.