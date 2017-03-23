Террористы ИГ взяли ответственность за атаку в Лондоне

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в британской столице. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на веб-ресурсы ИГ.

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Ранее премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что нападавший действовал в одиночку и был «вдохновлен исламистской идеологией».

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Как сообщалось, 22 марта в центре Лондона неизвестный сбил на внедорожнике несколько человек, а затем врезался в ограду здания британского парламента. После этого нанес смертельное ранение офицеру полиции и был застрелен другими стражами порядка.

Известно, что нападавший был уроженцем Великобритании и ранее подозревался в экстремизме. По информации Independent, имя злоумышленника Абу Иззадин (до принятия ислама — Тревор Брукс), и он уже отбывал тюремный срок по обвинению в финансировании террористов.





















































































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