Террористы ИГ взяли ответственность за атаку в Лондоне

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в британской столице. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на веб-ресурсы ИГ.
Ранее премьер-министр страны Тереза Мэй заявила, что нападавший действовал в одиночку и был «вдохновлен исламистской идеологией».
Как сообщалось, 22 марта в центре Лондона неизвестный сбил на внедорожнике несколько человек, а затем врезался в ограду здания британского парламента. После этого нанес смертельное ранение офицеру полиции и был застрелен другими стражами порядка.
Известно, что нападавший был уроженцем Великобритании и ранее подозревался в экстремизме. По информации Independent, имя злоумышленника Абу Иззадин (до принятия ислама — Тревор Брукс), и он уже отбывал тюремный срок по обвинению в финансировании террористов.Еще по этой теме