WikiLeaks выложила документы ЦРУ о взломе гаджетов Apple

 

Фото: REUTERS/Scanpix

На сайте WikiLeaks опубликована очередная часть пакета документов Vault 7, принадлежащих Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США.

Еще по этой теме

В публикации под названием Dark Matter содержатся документы, описывающие способы взлома и заражения устройств компании Apple. В частности, с помощью этих вредоносных программ ЦРУ взламывала компьютеры Mac и смартфоны iPhone.

Первая часть документов ЦРУ была обнародована WikiLeaks 7 марта и содержала около 9 тысяч документов и файлов, хранившихся во внутренней сети Центра по киберразведке в Лэнгли. ЦРУ не подтвердила подлинность этой информации.

Реклама

Однако, по данным СМИ, в связи с утечкой было заведено уголовное дело.

Еще по этой теме
Wikileaks: ЦРУ вмешивались в выборы во Франции

Wikileaks: ЦРУ вмешивались в выборы во Франции

Маккейн рассказал об очевидной связи WikiLeaks с Россией

Маккейн рассказал об очевидной связи WikiLeaks с Россией

ФБР начинает «охоту на крота», поставляющего информацию WikiLeaks

ФБР начинает «охоту на крота», поставляющего информацию WikiLeaks


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 136000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR

reklama.vesti.lv

Невероятно мускулистая украинка показала, как качает попу Wo&Men

Невероятно мускулистая украинка показала, как качает попу

"Меня не взяли подметать полы, а теперь я на обложке" Hi-Tech

"Меня не взяли подметать полы, а теперь я на обложке"

Почему Дональд Трамп не спит со своей женой Wo&Men

Почему Дональд Трамп не спит со своей женой

В США испытали боевую электромагнитную пушку Hi-Tech

В США испытали боевую электромагнитную пушку

Видео: Ночная жизнь Риги глазами провинциала Showbiz

Видео: Ночная жизнь Риги глазами провинциала

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 270 EUR
Продают Земля, Бабитe
Продают Земля, Бабитe 31 000 EUR
Сдают Дом, Межапаркс
Сдают Дом, Межапаркс 1 900 EUR
Продают Квартиры, Юрмалe
Продают Квартиры, Юрмалe 326 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
KLIENTU MENEDŽERI/-U
KLIENTU MENEDŽERI/-U
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
BIZNESA ASISTENTE/-S
BIZNESA ASISTENTE/-S
http://alkoutlet.lv

Темы

 