WikiLeaks выложила документы ЦРУ о взломе гаджетов Apple

На сайте WikiLeaks опубликована очередная часть пакета документов Vault 7, принадлежащих Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США.

В публикации под названием Dark Matter содержатся документы, описывающие способы взлома и заражения устройств компании Apple. В частности, с помощью этих вредоносных программ ЦРУ взламывала компьютеры Mac и смартфоны iPhone.

Первая часть документов ЦРУ была обнародована WikiLeaks 7 марта и содержала около 9 тысяч документов и файлов, хранившихся во внутренней сети Центра по киберразведке в Лэнгли. ЦРУ не подтвердила подлинность этой информации.

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Однако, по данным СМИ, в связи с утечкой было заведено уголовное дело.

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