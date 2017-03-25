Эрдоган заявил о желании обсудить с народом вступление Турции в ЕС

 

Фото: Sergey Guneev / Sputnik

Турция в ближайшее время может провести референдум о том, стоит ли стране продолжать переговоры по вступлению в Европейский союз. С таким заявлением, как передает Reuters, в субботу выступил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, не так давно обещавший «сюрпризы» западным политикам.

«Пока что мы сосредоточены на проведении референдума 16 апреля (по внесению поправок в конституцию страны, - прим. ред.), а после этого мы вполне могли бы провести другой референдум о переговорах по вступлению в ЕС», - заявил Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что он примет решение, основываясь на волеизъявлении своего народа.

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Как отмечает Reuters, ранее на этой неделе Эрдоган пообещал пересмотреть все политические связи с Евросоюзом, включая договоренности по борьбе с нелегальной миграцией, однако уточнил, что Турция намерена сохранить экономические соглашения с блоком.

Эрдоган неоднократно озвучивал свои сомнения относительно мотивации Евросоюза в отношении Турции. Летом прошлого года он, в частности, заявил, что ЕС руководствуется двойными стандартами и предположил, что в скором времени страны-члены блока последуют примеру Великобритании, недавно начавшей процедуру Brexit.

Тогда же президент впервые озвучил идею проведения референдума по этому вопросу: «Мы встанем и спросим людей так же, как это делают англичане. Мы спросили бы: «Продолжать ли переговоры с ЕС или закончить их?«. Если народ скажет - продолжать, мы продолжим».

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