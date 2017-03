Кадыров и Галустян у кабинета Путина пообещали ответить НАТО

"КТО НЕ ПОНЯЛ, ТОТ ПОЙМЁТ!" 🤜🏻🤛🏻💪🏻Очередная серия известного проекта. Очень просто и доходчиво о том, что наши заклятые друзья НАТОисты(!) воспринимают всерьёз! #Кадыров #Россия #Чечня #КтоНеПонялТотПоймет #ДойдёмДоСамогоГлавного #КВН

A post shared by Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) on Mar 27, 2017 at 2:12am PDT