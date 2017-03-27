Кадыров и Галустян у кабинета Путина пообещали ответить НАТО

 

Фото: Sergei Savostyanov/TASS/Scanpix

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комик Михаил Галустян и резидент Comedy Club Дмитрий Грачев, известный внешним сходством с президентом России Владимиром Путиным, сняли юмористическую сценку об угрозе, которую КВН якобы представляет для НАТО. Видео было опубликовано в Instagram-аккаунте руководителя республики.

Ролик снят на фоне кабинета, который Кадыров определил в Грозном специально для Путина. В скетче Галустян пародирует главу Чечни. Он называет «полной провокацией» данные связанного с НАТО центра стратегических коммуникаций Stratcom о КВН и обещает «дойти до главного».

Instagram

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К нему присоединяется Грачев, который, изображая Путина, говорит, что сам дойдет до главного. К ним подходит Кадыров, который призывает «господ юмористов» успокоиться, потому что он «здесь» (в Чечне) сам дойдет до самого главного.

Исследование Stratcom, посвященное юмористическим передачам на российском телевидении, было обнародовано в середине марта. Его авторы изучили развлекательные программы Первого канала, в том числе Yesterday live, «Вечерний Ургант», «Максим Максим» и КВН, и пришли к выводу, что они используются для того, чтобы в негативном ключе донести информацию о лидерах западных стран.

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