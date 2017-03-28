Лукашенко назвал Путина родным братом

 

Фото: AP/Scanpix

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал отношения с президентом России Владимиром Путиным блестящими, передает «БелТА».

По словам Лукашенко, им не нужны посредники для переговоров.

«Сегодня уже про Россию говорят, что посредники там нужны между Путиным и Лукашенко.

Да успокойтесь — у нас с Владимиром Владимировичем Путиным блестящие отношения. Блестящие», — заявил он.

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Президент Белоруссии уточнил, что планирует встречу со своим российским коллегой.

«И подберем время, встретимся. Если есть какие-то проблемы, мы их решим. Без посредников мы решим вдвоем, и нам не надо никакое посредничество. Мы родные братья, нам делить нечего. Я ему как-то публично сказал — может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят», — рассказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко рассказал, что Путин для него не только коллега, но и друг..


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