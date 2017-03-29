СМИ: стюардесса в Германии посадила Boeing вместо командира экипажа

Пилот на одном из рейсов немецкого авиапревозчика TUIfly почувствовал себя плохо, тогда его сменила стюардесса. Женщина успешно посадила судно с двумя сотнями человек на борту.
Инцидент с пассажирским Boeing произошел еще 11 октября 2016 года в воздушном пространстве Франции. Газета Die Welt ранее направила запрос в федеральное бюро расследований авиапроисшествий Германии, которое этот случай подтвердило.
При перелете из Ганновера на Майорку одному из пилотов стало плохо: упало кровяное давление, закружилась голова.
Одна из стюардесс не растерялась и заменила коллегу за штурвалом воздушного судна,
в содружестве со вторым пилотом посадив лайнер на Майорке.
Профессиональное сообщество высоко оценило поступок бортпроводницы, лишь эксперт из союза авиационных пилотов заявил, что оставшийся летчик мог бы посадить самолет и самостоятельно.
В свою очередь в авиакомпании заявили, что экипаж повел себя образцово. «Такое случается крайне редко, при этом меры безопасности ни коим образом не были нарушены», — подчеркнули в TUIfly.