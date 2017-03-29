СМИ: стюардесса в Германии посадила Boeing вместо командира экипажа

Пилот на одном из рейсов немецкого авиапревозчика TUIfly почувствовал себя плохо, тогда его сменила стюардесса. Женщина успешно посадила судно с двумя сотнями человек на борту.

Инцидент с пассажирским Boeing произошел еще 11 октября 2016 года в воздушном пространстве Франции. Газета Die Welt ранее направила запрос в федеральное бюро расследований авиапроисшествий Германии, которое этот случай подтвердило.

При перелете из Ганновера на Майорку одному из пилотов стало плохо: упало кровяное давление, закружилась голова.

Одна из стюардесс не растерялась и заменила коллегу за штурвалом воздушного судна,

в содружестве со вторым пилотом посадив лайнер на Майорке.

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Профессиональное сообщество высоко оценило поступок бортпроводницы, лишь эксперт из союза авиационных пилотов заявил, что оставшийся летчик мог бы посадить самолет и самостоятельно.

В свою очередь в авиакомпании заявили, что экипаж повел себя образцово. «Такое случается крайне редко, при этом меры безопасности ни коим образом не были нарушены», — подчеркнули в TUIfly.