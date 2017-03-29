В Китае найден крупнейший золотой рудник с запасами в 382 тонны

Фото: REUTERS/Scanpix

Крупнейший в истории Китая золотоносный рудник с запасами в 382 тонны был найден на востоке страны в провинции Шаньдун на полуострове Цзяодун, передает агентство China News со ссылкой на компанию Shandong Gold Group Co., Ltd.