В Австралии циклон Дебби разбросал акул по лужам

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Тропический циклон Дебби нешуточно удивил жителей северо-восточной части Австралии. После того, как вызванное ливнем наводнение схлынуло, кое-где в лужах обнаружились акулы.

The Guardian описывает последствия циклона в Северном Квинсленде и Новом Южном Уэльсе. Из-за ливней и шквального ветра в четверг, 30 марта, в этих штатах были закрыты школы, а тысячи жителей были эвакуированы.

В четверг в некоторых районах выпало до 500 мм осадков. Более 50 тысяч человек остались без энергоснабжения, а ветер с порывами до 125 км/час гнал на берег восьмиметровые волны.

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На Австралию обрушился ураган Дебби

Фото: На Австралию обрушился ураган Дебби0

Австралийские спасательные службы продолжают обращаться к населению с призывами эвакуироваться и держаться подальше от паводковых вод, однако, как передает CNN,

это не мешает некоторым местным жителям развлекаться на затопленных улицах и даже заниматься серфингом.

Twitter

Twitter

Возможно, находка в одной из луж в городе Эйр удержит австралийцев от экстремального отдыха.

Фотография акулы была размещена в Twitter пожарно-спасательной службы Северного Квинсленда.

Twitter

Представители оперативной службы обратились к землякам с призывом подумать об опасностях, которые могут подстерегать их в мутных водах.

Twitter



Судя по появившимся в соцсетях фотографиям и видео, акулы в лужах привели местных жителей в восторг.

Как пишет News.com.au, находка тупорылой (серой бычьей) акулы в луже, которая осталась после того, как паводок схлынул, взбудоражила местных жителей. Они пытались отбуксировать хищницу в реку, однако не успели - акула погибла.


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