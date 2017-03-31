В Австралии циклон Дебби разбросал акул по лужам

Тропический циклон Дебби нешуточно удивил жителей северо-восточной части Австралии. После того, как вызванное ливнем наводнение схлынуло, кое-где в лужах обнаружились акулы.

The Guardian описывает последствия циклона в Северном Квинсленде и Новом Южном Уэльсе. Из-за ливней и шквального ветра в четверг, 30 марта, в этих штатах были закрыты школы, а тысячи жителей были эвакуированы.

В четверг в некоторых районах выпало до 500 мм осадков. Более 50 тысяч человек остались без энергоснабжения, а ветер с порывами до 125 км/час гнал на берег восьмиметровые волны.

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Aizvērt На Австралию обрушился ураган Дебби AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix







Австралийские спасательные службы продолжают обращаться к населению с призывами эвакуироваться и держаться подальше от паводковых вод, однако, как передает CNN,

это не мешает некоторым местным жителям развлекаться на затопленных улицах и даже заниматься серфингом.

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EMERGENCY SERVICES: PLS PLS PLS don't go in flood waters



SE Qld: ... pic.twitter.com/RO5Gx1vtBK— Mark Doman (@MarkDoman) March 30, 2017

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Think it's safe to go back in the water? Think again! A bull shark washed up in Ayr. Stay out of floodwater. #TCDebbie #ifitsfloodedforgetit pic.twitter.com/DpP29Va1JG— Qld Fire & Emergency (@QldFES) March 30, 2017

Возможно, находка в одной из луж в городе Эйр удержит австралийцев от экстремального отдыха.

Фотография акулы была размещена в Twitter пожарно-спасательной службы Северного Квинсленда.

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#Sharknado. Locals at #Ayr sadly discover another of the untold thousands of marine and land animals that were victims of #CycloneDebbie pic.twitter.com/tMf2WBomQH— Marcus Middleton (@MMiddleton_10) March 30, 2017

Представители оперативной службы обратились к землякам с призывом подумать об опасностях, которые могут подстерегать их в мутных водах.

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Судя по появившимся в соцсетях фотографиям и видео, акулы в лужах привели местных жителей в восторг.

Как пишет News.com.au, находка тупорылой (серой бычьей) акулы в луже, которая осталась после того, как паводок схлынул, взбудоражила местных жителей. Они пытались отбуксировать хищницу в реку, однако не успели - акула погибла.







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