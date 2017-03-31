Венесуэла охвачена протестами против президента Мадуро

Новая волна акций протеста началась в Венесуэле после решения Верховного суда лишить власти парламент, который находится под контролем оппозиции.

По данным Reuters, противники президента Николаса Мадуро перекрыли одну из скоростных трасс в столице страны Каракасе, призывая к проведению протестов против правящей партии.

Митингующие выкрикивали антиправительственные лозунги, а Мадуро называли «диктатором» и «узурпатором».

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«Сегодня в Венесуэле мы пробудились, блокируя улицы»,

— заявил оппозиционный парламентарий Мигель Писарро на месте событий.

В четверг Верховный суд Венесуэлы заявил, что взял на себя законодательную власть парламента страны и лишил его депутатов иммунитета. По мнению митингующих, последняя неделя стала началом диктатуры Мадуро.

Госдеп США резко осудил решение верховного суда Венесуэлы. «Это разрушение демократических и конституционных норм в значительной мере наносит ущерб демократическим институтам в Венесуэле и отнимает у народа Венесуэлы право формировать будущее своей страны через своих выборных представителей», — заявили в Госдепе.

Кроме того, в связи с решением Верховного суда Венесуэлы Организация американских государств (ОАГ) объявила экстренное совещание. Глава ОАГ Луис Аламагро назвал события в Венесуэле «самостоятельным переворотом» правительства.

В парламенте самой Венесуэлы заявили, что последние решения Верховного суда Венесуэлы, ослабляющие власть подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи и противоречащие Конституции, являются установлением диктатуры.

Президент страны Николас Мадуро фактически устроил государственный переворот в Венесуэле, отметили оппозиционные парламентарии.

Верховный суд Венесуэлы наделил Мадуро возможностью действовать фактически в обход парламента, а также объявил о том, что берет на себя полномочия высшего законодательного органа до тех пор, пока будет сохраняться «ситуация неуважения» по отношению к судебной власти.

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