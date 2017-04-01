СМИ: в Чечне более ста мужчин задержаны за гомосексуальность, трое убиты

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

«Новая газета» сообщает об облавах на жителей Чечни в связи с их нетрадиционной сексуальной ориентацией. Издание утверждает, что задержано более сотни мужчин и минимум трое были убиты.

«Информация о задержаниях начала поступать около недели назад и была перепроверена нами и подтверждена беспрецедентно большим количеством источников: в МВД по ЧР, в администрации главы республики, в УФСБ по Чечне, в прокуратуре Чечни, наконец, местными ЛГБТ-активистами. Некоторые из них были задержаны и покинули республику после того, как их выпустили (крайне редкий случай). Некоторые уехали после того, как были задержаны их друзья и знакомые. Задержания проводятся в различных населенных пунктах, не только в Грозном», - говорится в материале Елены Милашиной. Ни один источник в публикации не назван.

«Новая» приводит текст сообщения из соцсети «Вконтакте», не сопровождая его скриншотом либо ссылкой. В нем аноним рассказывает о том, что жертв провокаций, подпадающих под подозрение, часто убивают: «Убиты не просто молодые ребята но даже и взрослые мужчины которым за 50 лет. Среди них есть и известные личности в Чечне».

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«Новая» связывает начало облавы с инициативой ЛГБТ-активистов из проекта GayRussia.ru. Они подали заявления о намерении провести серию гей-парадов в четырех городах Северо-Кавказского федерального округа - Нальчике, Черкесске, Ставрополе и Майкопе. Власти ответили отказом, но информация попала в СМИ. На всем Кавказе это известие вызвало массовые протесты, где выступающие демонстрировали высокий уровень агрессии. Именно в это время в Чечне была дана команда на «профилактическую зачистку» и дело дошло до реальных убийств, утверждает издание.

«Новая газета» пишет, что другие российские ЛГБТ-организации создали горячую линию, получают сообщения о преследовании жителей Чечни и готовы эвакуировать людей. В частности, такое сообщение опубликовано на странице «Российская ЛГБТ-сеть» в Facebook.


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