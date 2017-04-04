Санкт-Петербург сообщил о пострадавшем в теракте гражданине Латвии

Glābēji nes Sanktpēterburgas metro sprādzienā cietušo
 

Glābēji nes Sanktpēterburgas metro sprādzienā cietušo. Фото: Anton Vaganov / EPA

В теракте произошедшем в метро Санкт-Петербурга, пострадали 4 гражданина других стран, среди которых оказался и гражданин Латвии, сообщил журналистам во вторник председатель Комитета по здравоохранению Колабутин Валерий. В то же время, у Латвийского Министерства иностранных дел (МИД) в распоряжении такой информации нет, сообщает Министерство иностранных дел.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что среди пострадавших лишь трое граждане других государств - Белоруссии, Узбекистана и Таджикистана.

В согласии с предоставленной Колабутиным информации гражданин Латвии находится в Елизаветинской больнице.

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