Санкт-Петербург сообщил о пострадавшем в теракте гражданине Латвии

Glābēji nes Sanktpēterburgas metro sprādzienā cietušo. Фото: Anton Vaganov / EPA

В теракте произошедшем в метро Санкт-Петербурга, пострадали 4 гражданина других стран, среди которых оказался и гражданин Латвии, сообщил журналистам во вторник председатель Комитета по здравоохранению Колабутин Валерий. В то же время, у Латвийского Министерства иностранных дел (МИД) в распоряжении такой информации нет, сообщает Министерство иностранных дел.