Стали известны подробности встречи Путина и Тиллерсона

Президент России Владимир Путин принял главу Госдепартамента США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которые провели сегодня переговоры. Встреча началась около 18:00 по латвийскому времени в Кремле. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, не сообщая детали встречи, передает ТАСС.

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«Президент принимает в Кремле госсекретаря США Тиллерсона и министра иностранных дел РФ Лаврова», - подтвердил Песков, не вдаваясь в подробности. В среду днем он пояснил, что встреча Путина с главой МИД РФ и госсекретарем США состоится в том случае, если дипломаты «посчитают целесообразным доложить об итогах переговоров главе государства».

Спустя два часа «Коммерсант» сообщил об окончании встречи президента РФ с госсекретарем США. По информации журналистов, встреча длилась один час 40 минут. В это же время агентство «Интерфакс» сообщает о том, что Лавров назвал встречу продолжительной, и, по словам главы МИД РФ, она длилась более двух часов.

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«Мы провели переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, только что состоялась продолжительная, более двух часов, встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры получились обстоятельными, откровенными, охватили весь спектр вопросов, которые являются ключевыми для наших двусторонних отношений и для взаимодействия по международным делам», - заявил на пресс-конференции по итогам встречи глава МИД РФ.

Лавров: «Когда сотрудничают Москва и Вашингтон, выигрывает весь мир»

По словам Лаврова, Путин на встрече с Тиллерсоном подтвердил нацеленность России на решение проблем в отношениях РФ и США. При этом российский дипломат подчеркнул, что попытки помешать сотрудничеству России и США являются недальновидными.

«Мы видим попытки помешать нашему сотрудничеству, видим попытки даже обострить конфронтацию, считаем, что это недальновидный подход, тем более что история доказала: когда Москва и Вашингтон сотрудничают, выигрывают не только наши народы, но и весь мир», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

«Переговоры получились обстоятельными, откровенными, охватили весь спектр вопросов, которые являются ключевыми для наших двусторонних отношений и для взаимодействия по международным делам», - добавил Лавров на пресс-конференции.

При этом глава российского МИДа подчеркнул, что

в ходе переговоров Россия подтвердила нацеленность на снятие проблем в отношениях с США.

«Есть многочисленные проблемы, в том числе те, которые остались в качестве мины замедленного действия от администрации Барака Обамы. Для преодоления барьеров нужны усилия. Сегодня президент России Владимир Путин подтвердил, что мы на это нацелены», - пояснил Лавров.

«Мы реалисты, понимаем, что для преодоления таких барьеров требуются серьезные усилия. Но то, что мы на эти усилия нацелены при понимании, что будет встречное движение со стороны наших американских коллег, - это факт. Сегодня в очередной раз президент Путин подтвердил эту нашу последовательную линию», - добавил Лавров.

По его словам, стороны решили назначить спецпредставителей от МИДа и Госдепа, чтобы проанализировать существующие проблемы в отношениях двух стран. При этом Лавров выразил надежду на то, что контакты РФ и США по линиям разных ведомств будут продолжены.

«При всем количестве имеющихся проблем, у Москвы и Вашингтона есть немало перспектив для совместной работы»,

- подчеркнул Лавров.

Тиллерсон: «Российско-американские отношения находятся на самом низком уровне»

Глава госдепартамента США Рекс Тиллерсон, в свою очередь, по окончании встречи с Путиным отметил, что текущие двусторонние взаимоотношения находятся на самом низком уровне также, как и уровень доверия между двумя странами.

«Однако две крупные ядерные державы не могут находиться в таком положении», - подчеркнул американский дипломат. При этом Тиллерсон назвал продуктивной встречу с президентом России.

Путин обсудил с Тиллерсоном ситуацию на Украине

В ходе встречи представители двух стран подняли и тему Украины. В частности, глава госдепартамента США подчеркнул, что для развития двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном необходимо улучшение ситуации на Украине.

Лавров, в свою очередь, отметил, что РФ почувствовала готовность США продолжать контакты с Москвой по вопросу реализации Минских договоренностей, передает ТАСС.

США готовы поддержать расследование сообщений о применении химоружия в Сирии

На встрече президента России с главой госдепартамента США обсуждались инцидент в Хан-Шейхуне, откуда на прошлой неделе поступили сообщения о применении химического оружия, и ответный ракетный удар Вашингтона по сирийскому аэропорту, где в момент бомбардировки находились правительственные силы Башара Асада.

Как пояснил Лавров,

в Москве видят готовность США поддержать идею расследовать сообщения о применении химического оружия в сирийской провинции Идлиб.

«Привлекли внимание к письму правительства Сирии в адрес ООН и Организации по запрещению химического оружия с предложением, даже с просьбой направить группу инспекторов для проведения беспристрастного объективного расследования и на месте инцидента в провинции Идлиб, и на аэродроме, который был подвергнут удару», - отметил Лавров.

«Мы увидели готовность наших американских коллег поддержать такое расследование и рассчитываем на то, что имеющиеся у ОЗХО полномочия будут задействованы незамедлительно», - подчеркнул российский дипломат.

Лавров особо отметил, что Россия не пытается никого выгораживать в инциденте с химическим оружием в Идлибе, а настаивает на объективном расследовании произошедшего. «Возможное применение химического оружия в Сирии остается темой, по которой позиции РФ и США расходятся», - признал Лавров.

При этом он добавил, что РФ считает контрпродуктивными попытки принять в Совете Безопасности ООН резолюцию, нацеленную не на расследование произошедшего в Идлибе, а на обвинение Дамаска.

Глава госдепартамента США, в свою очередь, отметил, что, по информации Вашингтона, сирийские правительственные войска под руководством Асада «спланировали, проконтролировали и реализовали» химическую атаку в Идлибе.

Кроме того, со слов Лаврова стало известно о том, что Путин и Тиллерсон обсудили ситуацию с действиями авиации РФ и США в Сирии. В частности, президент России заявил о готовности вернуться к применению Меморандума по предотвращению инцидентов в небе над Сирией.

РФ и США продолжат борьбу с международным терроризмом

На пресс-конференции по итогам переговоровов Лавров также отметил, что в ходе встречи обе стороны также подтвердили нацеленность на бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом.

«Мы подтвердили нашу общую нацеленность на бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом. Это тема, которую президенты (России и США) обсуждали в ходе своих нескольких телефонных разговоров, включая телефонный разговор в ночь на 4 апреля, когда Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в петербургском метро», - отметил Лавров.

По словам российского министра, стороны «в контексте борьбы с терроризмом обсуждали и ситуацию в Сирии».

Россия и США условились поддержать инициативы бизнесменов двух стран по двустороннему сотрудничеству

По словам Лаврова, Москва и Вашингтон также договорились способствовать прямым контактам деловых кругов для преодоления негативных тенденций в экономических отношений.

«Упоминали положение дел в наших экономических связях, чувствуем интерес бизнеса с обеих сторон к тому, чтобы наращивать взаимодействие, преодолеть негативную тенденцию в объемах товарооборота и инвестициях, которая по объективным причинам и по субъективным причинам сейчас наблюдается», - объяснил российский министр.

«Мы предложили поддержать инициативы деловых кругов двух стран с тем, чтобы их прямые контакты нашли поддержку со стороны российского государства и администрации США», - пояснил Лавров.

Тиллерсон прибыл в Россию накануне с двухдневным визитом - первым для него в качестве госсекретаря США. В российском МИДе сообщили, что стороны обсудят актуальные вопросы международной повестки, в том числе борьбу с терроризмом, урегулирование международных конфликтов между Палестиной и Израилем, в Сирии, Йемене, Ливии, Афганистане, деэскалацию напряженности на Корейском полуострове, невыполнение Киевом своих обязательств в рамках минских соглашений, вопросы двусторонних отношений.

В ночь на 7 апреля США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат, где находились российские военные. В РФ этот обстрел назвали актом агрессии. Визит Тиллерсона был запланирован еще до обстрела. Несмотря на ухудшение обстановки, его не стали отменять.

Перед поездкой Тиллерсон выдвинул РФ ультиматум и призвал Москву отказатьсяот поддержки президента Сирии Башара Асада. В МИД РФ ответили, что воспринимают слова Тиллерсона не как ультиматум, а как «игру мускулами» в преддверии переговоров.

В Кремле призывы к РФ дистанцироваться от Асада назвали близорукими и абсурдными. Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что президент Сирии является легитимным с точки зрения международного права руководителем страны, а также главнокомандующим армии Сирии, которая сражается с международными террористами, оккупировавшими большую часть территории САР.

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