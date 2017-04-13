Трамп считает, что у России и США «все сложится хорошо»

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Scanpix

Американский президент Дональд Трамп считает, что российско-американские отношения сложатся хорошо. Об этом он написал в четверг, 13 апреля, в Twitter.

Twitter

«У России и США все сложится хорошо, - заявил Трамп после встречи главы Госдепа Рекса Тиллерсона с российским руководством. - В свое время все одумаются, и наступит устойчивый мир».

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Перед этим он оценил переговоры как «очень успешные» и сказал, что «окончательный результат мы обнаружим через большой промежуток времени». «Я думаю, что, опираясь на то, что я слышал, все прошло хорошо, может быть, лучше, чем ожидалось», - отметил Трамп. Глава МИД РФ Сергей Лавров тоже заявил о небесполезности переговоров и также признал, что результаты будут нескоро.

Хотя, как стало известно сегодня, большая часть времени на переговорах была посвящена Сирии, к согласию стороны не пришли, констатирует InoPressa в своем обзоре западных СМИ. Все отметили, как разнилась риторика до и после переговоров.

«Кремль из кожи вон лез, чтобы показать, как он возмущен обвинениями со стороны США

в том, что Москва отчасти ответственна за случившуюся на прошлой неделе в Сирии атаку с использованием ядовитого газа», - пишет The Times. Российские чиновники осудили «примитивность и хамство» американской риторики, а Путин сказал в интервью телерадиокомпании «Мир», что уровень доверия между странами деградировал.

«Однако по окончании четырехчасовых переговоров с Сергеем Лавровым, российским министром иностранных дел, и дальнейших обсуждений с Путиным стало ясно, что сдержанный и осторожный подход Тиллерсона развеял часть российского гнева», - отмечает издание.

Лавров подтвердил, что Москва продолжит сотрудничество с Вашингтоном в борьбе с терроризмом, и все еще считает допустимым, чтобы США добивались мира на Ближнем Востоке, а также хочет прогресса по ряду других двусторонних задач.

«Вероятно, это было больше, чем ожидал Тиллерсон, - комментирует The Times. - Он с самого начала прибег к успокаивающему подходу, и язык его тела на пресс-конференции наводил на мысль, что он и Лавров, выглядевший столь же деловым, начали выковывать осторожные отношения. Это было облегчением для администрации Трампа и, возможно, для Москвы, приведенной в смятение недавними резкими ремарками со стороны администрации, с которой она надеялась вести дела».

Немецкие СМИ уделили внимание протоколу. Der Standard указывает, что

Владимир Путин принял главу американского Госдепа Рекса Тиллерсона в последний момент, заставив его подождать, и это "демонстративный жест"

. Der Spiegel тоже отметил, что "в Кремле владеют игрой в затягивание. В среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон прочувствовал это в Москве: в то время как у президента Путина всегда находится время для главы немецкого МИДа Зигмара Габриэля или баварского премьера Хорста Зеехофера, в среду утром путинский пресс-секретарь Песков сказал лишь о высокой вероятности встречи Путина с Тиллерсоном. Тем не менее вечером Путин "нашел два часа" для нового главы Госдепа.

The New York Times пишет, что результаты встречи Путина и Тиллерсона «не стали обнадеживающими». «Затруднит ли охлаждение отношений попытки Трампа привлечь Москву к борьбе против «Исламского государства«* в Сирии? Сотрудничество на этом фронте, всегда вызывавшее сомнения, сейчас кажется невозможным», - полагает газета.

Рекс Тиллерсон отказался от предложения РФ выдвинуть инициативу об организации специального независимого расследования инцидента с применением химического оружия в сирийском Хан-Шейхуне с привлечением инспекторов из разных стран, поэтому Россия внесла это предложение в Организацию по запрещению химического оружия одна.


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