В КНДР заявили о зеркальных мерах на удар США

Вице-маршал Корейской Народной Армии, член Национального совета обороны Чхве Рён Хе заявил во время парада, что КНДР ответит ядерным ударом на ядерную войну, спровоцированную США, передает РИА Новости со ссылкой на Кyodonews.

Он подчеркнул, что «справедливое ядерное оружие раздавит американское».

«Если Америка устроит провокацию, мы немедленно ответим разрушительной атакой, на тотальную войну – тотальной войной, на ядерную войну – ядерным ударом», − отметил военный.

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Напомним, в Пхеньяне проходит парад, посвященный 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена – основателя государства, деда нынешнего лидера страны Ким Чен Ына.

Этот день в Северной Корее называется Днем Солнца и считается главным государственным праздником. Для освещения мероприятия Северная Корея пригласила к себе 200 иностранных журналистов. Обычно этот день КНДР отмечает демонстрацией своей возросшей военной мощи.

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