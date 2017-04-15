В КНДР заявили о зеркальных мерах на удар США

 

Фото: AP/Scanpix

Вице-маршал Корейской Народной Армии, член Национального совета обороны Чхве Рён Хе заявил во время парада, что КНДР ответит ядерным ударом на ядерную войну, спровоцированную США, передает РИА Новости со ссылкой на Кyodonews.

Он подчеркнул, что «справедливое ядерное оружие раздавит американское».

«Если Америка устроит провокацию, мы немедленно ответим разрушительной атакой, на тотальную войну – тотальной войной, на ядерную войну – ядерным ударом», − отметил военный.

Реклама

Напомним, в Пхеньяне проходит парад, посвященный 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена – основателя государства, деда нынешнего лидера страны Ким Чен Ына.

Этот день в Северной Корее называется Днем Солнца и считается главным государственным праздником. Для освещения мероприятия Северная Корея пригласила к себе 200 иностранных журналистов. Обычно этот день КНДР отмечает демонстрацией своей возросшей военной мощи.

Еще по этой теме
Пхеньян готов объявить войну США

Пхеньян готов объявить войну США

КНДР пригрозила США жестким ответом на переброску кораблей

КНДР пригрозила США жестким ответом на переброску кораблей

В КНДР призвали журналистов готовиться к «большому событию»

В КНДР призвали журналистов готовиться к «большому событию»


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

Врачи помогли мужчине, сломавшему пенис во время секса Wo&Men

Врачи помогли мужчине, сломавшему пенис во время секса

В Риге замечен эксклюзивный Ferrari Hi-Tech

В Риге замечен эксклюзивный Ferrari

Меладзе о бракосочетании старшей дочери: «Я эту свадьбу не призн Showbiz

Меладзе о бракосочетании старшей дочери: «Я эту свадьбу не призн

Красим яйца на Пасху просто и с фантазией: смотрите, как здорово Wo&Men

Красим яйца на Пасху просто и с фантазией: смотрите, как здорово

Держитесь крепче: легендарные «Тамагочи» возвращаются Hi-Tech

Держитесь крепче: легендарные «Тамагочи» возвращаются

КНДР

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 900 EUR
Сдают Квартиры, Тейка
Сдают Квартиры, Тейка 330 EUR
Продают Земл, Марупе
Продают Земл, Марупе 62 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 298 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SALES ADVISORS TEAM
SALES ADVISORS TEAM
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
FINANŠU KONTROLIERI
FINANŠU KONTROLIERI
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
http://alkoutlet.lv

Темы

 