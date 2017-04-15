В Швеции и Финляндии собирают деньги на эвакуацию геев из Чечни

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Deutsche Welle


ЛГБТ-организации скандинавских стран собирают средства на эвакуацию геев из Чечни. В Финляндии этот процесс только начинается, в Швеции собрали уже почти 170 тысяч евро.

Финская некоммерческая организация Seta, защищающая права сексуальных и гендерных меньшинств, начала сбор средств в помощь жителям Чечни, которые подвергаются преследованиям из-за своей сексуальной ориентации. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщила финская государственная телерадиокомпания Yle.

«Российские организации стали эвакуировать чеченских геев. Ситуация настолько серьезная, что у них нет другой возможности.

Они стараются оплачивать все расходы на путешествие, размещение и питание этих людей. Мы спросили, можем ли мы оказать им помощь, например, путем сбора средств. Они ответили утвердительно», - заявил генеральный секретарь Seta Кертту Тарьямо.

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В Швеции сбор средств в помощь чеченским геям начался сразу же после первой публикации в «Новой газете», сообщает крупнейшее скандинавское ЛГБТ-издание QX. На эвакуацию геев из Чечни в Швеции собрали 1600000 крон, что составляет почти 170 тысяч евро.

ЛГБТ-организации требуют предоставить чеченским геям убежище в Швеции и других странах Евросоюза.

«Новая газета» 1 апреля опубликовала расследование, в котором шла речь о массовых преследованиях гомосексуалов в Чечне. По данным газеты, как минимум, три человека были убиты, а подозреваемые в нетрадиционной сексуальной ориентации содержатся в тайной тюрьме, где они подвергаются пыткам и избиениям.


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