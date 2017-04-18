СМИ: Главу «Исламского государства» задержали

Аль-Багдади схватили российские и сирийские объединенные вооруженные силы, заявили в DESI.

Главу террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра Аль-Багдади задержали на территории Сирии.

Об этом пишет The Baghdad Post со ссылкой на Европейский департамент по безопасности и информации (DESI).

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Сообщается, что Аль-Багдади схватили российские и сирийские объединенные вооруженные силы.

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Генсек DESI отметил, что это произошло после того, как Аль-Багдади покинул иракский Мосул из-за наступления войск Ирака.

Детали операции пока не разглашаются, но в DESI уже заявили, что президент России Владимир Путин может использовать это во время следующей Женевской конвенции.

Отметим, что СМИ неоднократно писали о гибели главаря ИГ Аль-Багдади. Также напомним, что в начале марта СМИ заявили о прощальной речи лидера ИГ. Он якобы призвал своих последователей укрыться в труднодоступных горных районах Сирии и Ирака, а также дал им указания подрывать себя в случае окружения.