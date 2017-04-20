Австралия усложнит процедуру предоставления иностранцам гражданства страны

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Власти Австралии вслед за ужесточением визового режима объявили о намерении внести изменения в миграционное законодательство страны с целью усложнить процедуру получения гражданства приезжими.

Согласно новым правилам, претендентам придется сдавать более сложные тесты на знание английского языка, а также проходить проверку на приверженность австралийским ценностям, пишут местные СМИ со ссылкой на заявление премьер-министра Малкольма Тернбулла.

По данным Herald Sun, Тернбулл

назвал предоставление гражданства Австралии «привилегией»,

которая «должна предоставляться тем, кто поддерживает наши ценности, уважает наши законы и хочет упорно трудиться, интегрируясь и способствуя улучшению» страны.

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Он также отметил, что правительство Австралии ставит в основу вопроса о предоставлении гражданства «австралийские ценности». На просьбу журналистов уточнить, что именно имеется в виду, Тернбулл упомянул гендерное равенство и неприятие насилия в семье, передает BBC.

При этом он признал, что правительство пока не знает, как именно будет оценивать соответствие просителя гражданства австралийским ценностям в ходе тестирования. По словам Тернбулла, этот вопрос предстоит решить после консультаций с общественностью.

Иностранцев расспросят об отношении к детским бракам и женскому обрезанию

В то же время, по данным ABC, новые тесты на получение гражданства Австралии будут содержать вопросы, касающиеся уважения к женщинам и детям, приемлемости детских браков, бытового насилия, а также женского обрезания.

Кроме того,

кандидатам придется сдавать более сложные тесты на знание английского языка,

включающие проверку навыков чтения, устной речи, восприятия на слух и письма.

Подающие на гражданство также обязаны будут предоставить доказательства своего постоянного проживания в стране на протяжении четырех лет (пока этот срок составляет один год).

Изменения коснутся также и количества тестов, которые можно будет сдать.

В случае трех неудач просителю придется ждать два года,

прежде чем ему будет разрешено пройти повторное испытание. Заявители, уличенные в обмане, будут отстранены от тестирования, а сам экзамен будет признан несданным.

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