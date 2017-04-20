В Париже на Елисейских Полях произошла стрельба, есть погибшие

 

Фото: CHRISTIAN HARTMANN / REUTERS

 

На Елисейских Полях в Париже произошла стрельба. Один полицейский погиб и еще один ранен. Об этом сообщает Sky News.

По информации Daily Mail, в ходе перестрелки погиб и сам нападавший. На данный момент район вокруг инцидента был оцеплен, движение транспорта было приостановлено. На место происшествия уже прибыли сотрудники спецслужб, правоохранительные органы и медики.

Twitter

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Информацию о стрельбе на Елисейских Полях подтверждают и журналисты BNO News. По их данным, преступник, личность которого в данный момент устанавливается, был застрелен на месте.

Фото: REUTERS/Scanpix

Twitter

При этом сообщается, что второй полицейский, получивший огнестрельные ранения, находится в тяжелом состоянии.

На данный момент нет официального заявления о произошедшем от местных властей. На странице парижской полиции в Twitter, впрочем, появились рекомендации жителям и гостям столицы избегать района Елисейских Полей. «Избегайте Елисейских Полей и следуйте указаниям сотрудников полиции», - говорится в сообщении.

The Guardian со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщает, что нападавших было двое. Один из них был застрелен на месте, а второму, по всей видимости, удалось скрыться.

Агентство Reuters со ссылкой на заявление главы МВД Франции Маттиаса Фекля уточняет, что полицейский, который погиб на Елисейских Полях, был застрелен, находясь в автомобиле, остановившись на светофоре на красный свет. Министр также подтвердил ликвидацию одного из нападавших.

По информации телеканала BFMTV, неизвестный, открывший огонь по полицейским в районе магазина Marks & Spencer, был вооружен армейским оружием, возможно автоматом Калашникова. Перестрелка была крайне ожесточенной, отмечают журналисты.

По неподтвержденной информации местных СМИ, в результате перестрелки также пострадал один случайный прохожий.

«Ряд свидетелей утверждает, что злоумышленник был не один»,

- отмечает телеканал.

Twitter

В настоящее время вся зона Елисейских Полей перекрыта. Закрыты две станции метро. По радио транслируется предупреждение префектуры полиции, адресованное водителям, о необходимости выбирать маршруты объезда.

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