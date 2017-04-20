В Париже на Елисейских Полях произошла стрельба, есть погибшие

На Елисейских Полях в Париже произошла стрельба. Один полицейский погиб и еще один ранен. Об этом сообщает Sky News.
По информации Daily Mail, в ходе перестрелки погиб и сам нападавший. На данный момент район вокруг инцидента был оцеплен, движение транспорта было приостановлено. На место происшествия уже прибыли сотрудники спецслужб, правоохранительные органы и медики.
#France🇫🇷BREAKING| Parisians Warned to Avoid #ChampsElysees Amid Gunfire.#Paris pic.twitter.com/kgiDtkmXr2— dotemirates (@dotemirateseng) April 20, 2017
Информацию о стрельбе на Елисейских Полях подтверждают и журналисты BNO News. По их данным, преступник, личность которого в данный момент устанавливается, был застрелен на месте.
Фото: REUTERS/Scanpix
#France🇫🇷BREAKING| French #police source: one officer has been killed and another has been wounded in a shooting in #Paris#ChampsÉlysées pic.twitter.com/vowGSHrZ5J— dotemirates (@dotemirateseng) April 20, 2017
При этом сообщается, что второй полицейский, получивший огнестрельные ранения, находится в тяжелом состоянии.
На данный момент нет официального заявления о произошедшем от местных властей. На странице парижской полиции в Twitter, впрочем, появились рекомендации жителям и гостям столицы избегать района Елисейских Полей. «Избегайте Елисейских Полей и следуйте указаниям сотрудников полиции», - говорится в сообщении.
Croisement rues Balzac et Lors Byron. Accès interdit aux #ChampsElysées #paris pic.twitter.com/tSEhMjkZq0— Floreal Hernandez (@floreal_hdez) 20 апреля 2017 г.
The Guardian со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщает, что нападавших было двое. Один из них был застрелен на месте, а второму, по всей видимости, удалось скрыться.
Агентство Reuters со ссылкой на заявление главы МВД Франции Маттиаса Фекля уточняет, что полицейский, который погиб на Елисейских Полях, был застрелен, находясь в автомобиле, остановившись на светофоре на красный свет. Министр также подтвердил ликвидацию одного из нападавших.
WATCH: Video shows heavy police presence on the Champs-Élysées following incident in Paris: … pic.twitter.com/xJhqceHP3A— Derrick Rose WHAS11 (@WHAS11DRose) 20 апреля 2017 г.
По информации телеканала BFMTV, неизвестный, открывший огонь по полицейским в районе магазина Marks & Spencer, был вооружен армейским оружием, возможно автоматом Калашникова. Перестрелка была крайне ожесточенной, отмечают журналисты.
По неподтвержденной информации местных СМИ, в результате перестрелки также пострадал один случайный прохожий.
«Ряд свидетелей утверждает, что злоумышленник был не один»,
- отмечает телеканал.
LATEST: Terror investigators are looking into the Paris incident, official says: https://t.co/KWc4EfYUpq pic.twitter.com/d7eDntxn1e— Good Morning America (@GMA) April 20, 2017
В настоящее время вся зона Елисейских Полей перекрыта. Закрыты две станции метро. По радио транслируется предупреждение префектуры полиции, адресованное водителям, о необходимости выбирать маршруты объезда.Еще по этой теме