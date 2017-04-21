Трамп: Сделка по ядерной программе Ирана ужасна

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции с премьером Италии Паоло Джентилони, что Тегеран не следует духу соглашения по ядерной программе Ирана, передает Интерфакс.

«Иран не следует духу соглашения, хотя они должны это делать», − заявил американский президент.

«Это было ужасное соглашение, его нельзя было подписывать, и нельзя было вести переговоры по нему так, как они велись», − подчеркнул Трамп и добавил, что США внимательно анализируют соглашение и скоро скажут что-либо по этому поводу.

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