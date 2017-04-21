Сирийцы начали называть детей Путин

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Посол Сирии в РФ Рияд Хаддад в Москве заявил, что русский язык стал вторым языком в сирийских школах, а многие родители в стране называют детей Путиным. Его слова цитирут Интерфакс-Украина.

«Решение президента Башара Асада о том, чтобы русский язык стал вторым языком в Сирии - это один из элементов благодарности сирийского народа российскому народу за его поддержку. Даже многие семьи назвали своих детей Путиным. Не секрет, если я скажу, что дети президента (Башара Асада) сейчас учат русский», - сказал Хаддад, выступая в Совете Федерации.

Посол добавил, что во всех университетах Сирии были открыты кафедры изучения русского языка. В школах же изучение русского начинается с седьмого класса.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что Сирия переместила самолеты ближе к российской базе.

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