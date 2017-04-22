Что нужно знать о выборах президента Франции

 

Фото: Reuters/ScanPix

Deutsche Welle


Президентские выборы во Франции 2017 года считаются определяющими для будущего всей единой Европы. Так что неслучайно во время французской избирательной кампании Европа и стала, пожалуй, главной темой. Отношения с Брюсселем - вот тот водораздел, который разделил четырех фаворитов предвыборной гонки во Франции на ярых сторонников и противников ЕС.

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«За» и «против» единой Европы

Глава праворадикальной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен категорически против Евросоюза. «ЕС умрет, потому что народы его не хотят», - говорит она. Ле Пен выступает за возврат к национальному суверенитету и против единой европейской валюты, а

в случае победы обещает провести референдум о Frexit - выходе Франции из ЕС.

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Резко критикует Евросоюз и Жан-Люк Меланшон, 65-летний лидер созданного в 2016 году левого движения «Непокоренная Франция». Меланшон винит ЕС и обязательную для его участников финансовую дисциплину во французском экономическом застое и высокой безработице в стране. Кроме того, он против усиления сотрудничества стран ЕС в военной сфере.

«За» единую Европу - Эмманюэль Макрон, бывший советник президента Франции Франсуа Олланда и экс-министр экономики. «Нам нужна Европа - и мы обновим ее», - говорит он. Макрон выступает за создание в еврозоне своего парламента и министерства финансов со своим бюджетом, а также за формирование единого европейского энергетического рынка.

В пользу единой Европы высказывается и кандидат от крупнейшей оппозиционной партии «Республиканцы» Франсуа Фийон, который называет Европу «ответом на вызовы» нашего времени. Впрочем, и он призывает к обновлению - в том числе, усилению роли еврозоны внутри ЕС. Фийон также выступает за более жесткую позицию Европы в вопросе беженцев.

Другие темы предвыборной борьбы

Помимо Европы, есть и другие темы, которые встречаются в предвыборных кампаниях каждого из основных кандидатов. Прежде всего, это безработица, которая достигла во Франции отметки в 10 процентов, что почти в два с половиной раза выше, чем в Германии. Среди французской молодежи этот показатель приблизился даже к 24 процентам.

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Причины таких тревожных цифр - в крайне низком экономическом росте. И это еще одна тема, о которой высказываются все кандидаты на пост главы государства. В 2016 году ВВП Франции вырос только на 1,1 процента, так что страна оказалась по этому показателю в самом «хвосте» еврозоны. Объясняют это участники предвыборной кампании разными причинами,

но одну из них называют все - торможение фактически любых попыток серьезных реформ в стране.

Достаточно привести ожесточенное сопротивление весной 2016 года попыткам правительства реформировать рынок труда. Предприятия жалуются на бюрократию и непомерно высокие сборы. А государственная задолженность Франции растет.

Как быть с Россией?

Политика в отношении Кремля также иногда фигурирует в речах кандидатов на пост французского президента. Франсуа Фийона считают политиком, готовым к восстановлению партнерских отношений с Владимиром Путиным. Фийон неоднократно выступал за отмену западных санкций против кремлевского руководства, называя их «неэффективными». А на неделе перед голосованием он даже призвал урегулировать вопрос Крыма на специальной конференции под эгидой ООН.

Дружественную линию в отношении Путина ведет и Марин Ле Пен, которая в марте 2017 года, за месяц до голосования, даже посетила Москву и была принята российским президентом. На встрече политики неоднократно подчеркивали давние культурные и экономические связи обеих стран. Для Ле Пен эти экономические связи очень конкретны - она получала кредиты в одном из российских банков.

Напротив, Эмманюэль Макрон заявляет, что никаких дел в России не имеет - и потому будет вести непредвзятую политику в отношении Москвы. Как он подчеркивает в своих выступлениях,

«нет никаких причин позволять России нарушать нормы международного права».

В середине февраля в предвыборном штабе Макрона обвинили российских хакеров в попытке вмешательства во французские выборы. В Кремле эти обвинения назвали «беспочвенными».

Безопасность и борьба с террором

Впрочем, намного больше, чем о России, фавориты президентской гонки дискутируют о безопасности и терроре во Франции. Что неудивительно - с учетом беспримерной волны терактов, обрушившейся на страну и унесшей с начала 2015 года жизни уже более 230 человек. В правопопулистской среде это увязывают с проблемами недостаточной интегрированности мигрантов во французское общество и беженцами из Сирии.

Представители других политических партий призывают видеть проблемы независимо друг от друга, признавая, однако, что интеграция мусульман в стране фактически провалилась. Некоторую растерянность французских властей в этом вопросе демонстрирует хотя бы попытка запретить ношение буркини - закрытых купальников - на пляжах в ряде городов юга Франции летом 2016 года.

При этом террор сопровождает французов до самого голосования. Так, вечером 20 апреля в центре Парижа сторонник ИГ убил полицейского, а двумя днями ранее в Марселе был предотвращен крупный теракт, запланированный как раз на время перед выборами. Из-за угрозы терактов некоторым кандидатам в президенты пришлось даже отказаться от встреч с избирателями в последний день предвыборной агитации.

Во время самого голосования, первый тур которого пройдет в воскресенье, 23 апреля, безопасность на избирательных участках будут обеспечивать около 50 тысяч полицейских и 7000 военных. При этом в стране сохраняется режим чрезвычайного положения, введеный для борьбы с террористической угрозой. Второй тур выборов, куда выйдут два кандидата с наибольшим числом голосов, состоится 7 мая.

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