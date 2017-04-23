В попытке спасти кошку, автоледи разбила 11 машин (видео)

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

На появившемся на Youtube видео видно, как 22-летняя девушка на Mercedes Benz не справилась с управлением и нанесла повреждения 11 припаркованным автомобилям.

Во Владивостоке девушка-водитель, управляя Mercedes GLE 400 с подмосковной регистрацией, не справилась с управлением и разбила 11 припаркованных автомобилей, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

По словам виновницы аварии, она двигалась по проезжей части со скоростью примерно 60 км/ч. Внезапно перед её автомобилем появилось кошка. Девушка испугалась и внезапно свернула влево, задев тем самым одну Toyota и две Kia. После столкновения у Mercedes оторвалось заднее левое колесо, что сделало авто практически неуправляемым и понесло по инерции в направлении ряда припаркованных машин.

Реклама

В результате ДТП механические повреждения получили в общей совокупности 11 транспортных средств.

Youtube

Еще по этой теме
На ул. Калнциема столкнулись четыре машины; движение затруднено

На ул. Калнциема столкнулись четыре машины; движение затруднено

C Keyless Go машины угоняют чаще

C Keyless Go машины угоняют чаще

В Земгале перевернулась машина; внутри находилось четыре человека

В Земгале перевернулась машина; внутри находилось четыре человека


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jūrmala, 150000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 545 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 25000 EUR

reklama.vesti.lv

Это нельзя носить: 5 вещей, которые разрушают энергетику Wo&Men

Это нельзя носить: 5 вещей, которые разрушают энергетику

Определено самое опасное время для родов Wo&Men

Определено самое опасное время для родов

В Сети появились фото, сделанные внутри танка «Армата» Hi-Tech

В Сети появились фото, сделанные внутри танка «Армата»

А с виду «приличный»! Смотрите, как выглядел Шнуров 20 лет назад Showbiz

А с виду «приличный»! Смотрите, как выглядел Шнуров 20 лет назад

Ученые нашли способ улучшения памяти Hi-Tech

Ученые нашли способ улучшения памяти

Автоаварии и ДТП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВИКА (НЕСКОЛЬКО ...
ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВИКА (НЕСКОЛЬКО ...
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRDOŠANAS MEN ...
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRDOŠANAS MEN ...
PĀRDOŠANAS KONSULTANTU KOMANDA
PĀRDOŠANAS KONSULTANTU KOMANDA
REAL ESTATE SALES MANAGER
REAL ESTATE SALES MANAGER
http://alkoutlet.lv

Темы

 