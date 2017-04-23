В попытке спасти кошку, автоледи разбила 11 машин (видео)

На появившемся на Youtube видео видно, как 22-летняя девушка на Mercedes Benz не справилась с управлением и нанесла повреждения 11 припаркованным автомобилям.

Во Владивостоке девушка-водитель, управляя Mercedes GLE 400 с подмосковной регистрацией, не справилась с управлением и разбила 11 припаркованных автомобилей, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

По словам виновницы аварии, она двигалась по проезжей части со скоростью примерно 60 км/ч. Внезапно перед её автомобилем появилось кошка. Девушка испугалась и внезапно свернула влево, задев тем самым одну Toyota и две Kia. После столкновения у Mercedes оторвалось заднее левое колесо, что сделало авто практически неуправляемым и понесло по инерции в направлении ряда припаркованных машин.

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В результате ДТП механические повреждения получили в общей совокупности 11 транспортных средств.

Youtube

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