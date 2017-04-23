Трамп накануне 100 дней президентства стал самым непопулярным лидером США с 1945 года

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Рейтинг одобрения действий президента США Дональда Трампа в первые 100 дней у руля американской администрации составил 42% - это стало самым низким показателем среди президентов со времен Дуайта Эйзенхауэра в 1945 году. Такие результаты показал опрос, проведенный совместной телеканалом АВС и газетой The Washington Post.

По результатам опроса, положительно оценили президентство Трампа лишь 42%, в то время как 53% респондентов не одобряют его первые шаги на данном посту, эти результаты значительно ниже, чем у предыдущих глав Белого дома после 100 дней в кресле президента. Так, предшественника Трампа Барака Обаму в первые месяцы его правления поддерживали 69% американцев, напоминает РИА «Новости».

При этом, как отмечает WP, практически все голосовавшие за Трампа американские избиратели (94%) не изменили свое мнение о главе государства и по-прежнему одобряют его деятельность на высшем государственном посту. Лишь 2% голосовавших за него признали, что теперь жалеют о своем выборы. Однако привлечь на свою сторону тех, кто голосовал за Хиллари Клинтон, Трампу не удалось: 92% по-прежнему выступают против миллиардера.

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Впрочем, по одному вопросу Трампу удалось сплотить американцев, отмечает ТАСС. И большинство демократов, и сторонники Трампа (99%) поддерживают его давление на компании в разных отраслях, чтобы предоставить рабочие места для американцев.

Среди всех опрошенных более половины (53%) считают, что Трамп является сильным лидером, однако 58% респондентов не склонны доверять ему.

Большинство американцев (61%) не одобряют назначение зятя Трампа Джареда Кушнера одним из его советников, а также предоставление его дочери Иванке возможности участвовать в принятии политических решений в неофициальном статусе советника.

Объем выборки в рамках опроса составил 1004 человека. Период проведения исследования - 17-20 апреля.

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