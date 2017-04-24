В Дагестане в школе взорвалась граната: один погибший и 11 раненых

Ранения получили более 10 школьников, из них трое в реанимации.

В селении Агвали Цумадинского района Дагестана в школе взорвалась граната. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики.

По данным правоохранителей, при взрыве гранаты в компьютерном классе погиб ученик восьмого класса, всего пострадали 11 детей.

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В свою очередь замдиректора школы по воспитательной работе Магомеддибир Зубаиров сообщил, что пострадали 13 учеников. Трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

«Один из учеников восьмого класса принес гранату. В результате в компьютерном классе произошел взрыв», – рассказал директор Агвалинской средней школы Шамиль Абакаров.

Мальчик, который принес на урок гранату, задержан. Школа оцеплена, на территорию никого не пускают.

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