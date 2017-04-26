Шойгу: патрулирование НАТО в воздушном пространстве Прибалтики угрожает безопасности РФ

Минобороны считает патрулирование самолетами НАТО в воздушном пространстве Прибалтики угрозой безопасности РФ. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии VI Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, деятельность «полицейской» авиационной миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Прибалтики фактически стала составной частью так называемой зоны ограничения доступа, охватывающей Калининградскую область и восточную часть Балтийского моря, пишет ТАСС.

«Рассматриваем такие действия НАТО как нарушение баланса сил в регионе, создание угрозы безопасности РФ», - сказал министр.

Реклама

Черногория и НАТО

Шойгу также заявил, что вступление Черногории в НАТО нужно для усиления контроля альянса за Балканами.

По словам министра, НАТО продолжает проецирование силы вблизи российских границ, вовлечение в сферу своего влияния новых государств.

«Последние решения по приему в альянс Черногории - прямое тому подтверждение. Военный потенциал Подгорицы близок к нулю, однако географическое положение позволяет усилить контроль за Балканами», - сказал он.

Еще по этой теме