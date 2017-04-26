Послы ЕС одобрили безвизовый режим для Украины

Комитет постоянных представителей ЕС (COREPER) 26 апреля утвердил предоставление безвизового режима для Украины. Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
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«Послы ЕС одобрили визовую либерализацию для Украины. Министры ЕС утвердят соглашение 11 мая», — написал Йозвяк.
Отметим, после того, как либерализацию визового режима одобрили послы ЕС, его должен утвердить Совет ЕС.
Ожидается, что это произойдет ориентировочно 11 мая.
После этого состоится подписание и публикация решения в Официальном журнале ЕС. Безвизовый режим фактически вступит в силу через 20 дней после опубликования — ориентировочно 11 июня.
Напомним, 6 апреля 2017 года Европейский парламент проголосовал за предоставление безвизового режима с Евросоюзом для граждан Украины.Еще по этой теме