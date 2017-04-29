В США ведущий испугался огромного паука в прямом эфире

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

Ведущий прогноза погоды на американском телеканале WGRZ Патрик Хаммер чуть не сорвал прямой эфир из-за паука, заползшего на объектив видеокамеры, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Хаммер вел прогноз погоды, когда изображение карты на панорамном экране сменилось видом Нью-Йорка. Оказалось, что на камеру, снимающую город с высоты птичьего полета, заполз паук. Ведущий в панике отбежал в сторону, размахивая руками.

«Это еще что такое?» — спросил Хаммер из-за кадра.

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«Мать природа», — ответил ему кто-то из коллег.

Видео

Паук успел поймать в свои сети мошку и начал поедать ее в прямом эфире.

«Интересно, кто станет следующей жертвой», — пошутил ведущий. После этого паук начал двигаться в его сторону. Хаммер снова выбежал из кадра.

Он вернулся к работе, когда изображение на экране поменялось на таблицу с почасовым прогнозом погоды.

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