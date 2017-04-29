Ле Пен объявила кандидата на пост премьера в случае победы

 

Фото: AP/Scanpix

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен объявила о создании предвыборного альянса с движением «Вставай, Франция». Глава движения Николя Дюпон-Эньян, набравший в первом туре менее 5% голосов, получит в случае победы Ле Пен во втором туре президентских выборов должность премьер-министра, передает ТАСС.

Об этом Ле-Пен и Дюпон-Эньян объявили на совместной пресс-конференции.

«Мы создаем большой республиканский и патриотический альянс. Мы будем совместно отстаивать нашу правительственную программу», - сообщила Ле Пен. Она подчеркнула, что считает шаг единомышленника отважным, и проинформировала, что в случае победы на президентских выборах «сделает Дюпон-Эньяна премьер-министром страны». «В своей работе он будет опираться на президентское большинство, действующее в национальных интересах. В правительство национального единства войдут политики, отобранные туда за свою компетентность и любовь к Франции», - цитирует ТАСС.

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Предвыборная кампания Марин Ле Пен

Фото: Предвыборная кампания Марин Ле Пен0

Своего соратника Ле Пен назвала политиком, «обладающим множеством прекрасных качеств, из которых важнейшим является то, что он патриот своей страны, патриот искренний и требовательный».

Николя Дюпон-Эньян назвал день создания предвыборного союза "историческим". Он призвал французов "тщательно обдумать, за кого голосовать во втором туре, чтобы "не получилось, что и в следующие пять лет страна пойдет все тем же курсом". "При создании коалиции для нас интересы Франции важнее, чем личные интересы", - подчеркнул он.

Соперник Ле Пен, лидер движения «На марше» Эмманюэль Макрон следующим образом прокомментировал формирование коалиции двух правых партий: «Все достаточно ясно в том, что касается данного союза, ситуация во французском политическом мире проясняется… (Это альянс) реакционных и националистически настроенных правых, выступающих против Европейского союза».

Второй тур выборов президента пройдет во Франции 7 мая. Макрон, судя по опросам, должен в нем уверенно победить.

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