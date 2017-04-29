Ле Пен объявила кандидата на пост премьера в случае победы

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен объявила о создании предвыборного альянса с движением «Вставай, Франция». Глава движения Николя Дюпон-Эньян, набравший в первом туре менее 5% голосов, получит в случае победы Ле Пен во втором туре президентских выборов должность премьер-министра, передает ТАСС.

Об этом Ле-Пен и Дюпон-Эньян объявили на совместной пресс-конференции.

«Мы создаем большой республиканский и патриотический альянс. Мы будем совместно отстаивать нашу правительственную программу», - сообщила Ле Пен. Она подчеркнула, что считает шаг единомышленника отважным, и проинформировала, что в случае победы на президентских выборах «сделает Дюпон-Эньяна премьер-министром страны». «В своей работе он будет опираться на президентское большинство, действующее в национальных интересах. В правительство национального единства войдут политики, отобранные туда за свою компетентность и любовь к Франции», - цитирует ТАСС.

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Aizvērt Предвыборная кампания Марин Ле Пен Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix







Своего соратника Ле Пен назвала политиком, «обладающим множеством прекрасных качеств, из которых важнейшим является то, что он патриот своей страны, патриот искренний и требовательный».

Николя Дюпон-Эньян назвал день создания предвыборного союза "историческим". Он призвал французов "тщательно обдумать, за кого голосовать во втором туре, чтобы "не получилось, что и в следующие пять лет страна пойдет все тем же курсом". "При создании коалиции для нас интересы Франции важнее, чем личные интересы", - подчеркнул он.

Соперник Ле Пен, лидер движения «На марше» Эмманюэль Макрон следующим образом прокомментировал формирование коалиции двух правых партий: «Все достаточно ясно в том, что касается данного союза, ситуация во французском политическом мире проясняется… (Это альянс) реакционных и националистически настроенных правых, выступающих против Европейского союза».

Второй тур выборов президента пройдет во Франции 7 мая. Макрон, судя по опросам, должен в нем уверенно победить.

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