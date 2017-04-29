На Украине предложили легализовать проституцию и наркотики для пополнения Пенсионного фонда

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Генеральный директор Украинской федерации страхования Галина Третьякова выступила с инициативой легализации проституции и других запрещенных законом видов деятельности, чтобы увеличить поступления в Пенсионный фонд Украины, сообщает ТАСС.

«Чтобы запустить и солидарный, и накопительный элемент (Пенсионной системы - прим.), говорят, нет компенсаторов. Очень часто я слышала, что у нас нет на это средств в государственном бюджете», - сказала она сегодня на круглом столе в Киеве.

По ее словам, можно найти компенсаторы в детенизации экономики, например, в легализации тех видов деятельности, которые не легализованы и которые не дают дохода в бюджет. «Я имею в виду, может и провокационно, и проституток, и оружие, и игорный бизнес, и выращивание и продажу марихуаны», - заявила она.

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Последнее время на Украине с целью создания новых источников дохода государственного бюджета высказывались предложения по легализации запрещенных законом видов деятельности, таких как занятие проституцией, игорный и наркотический бизнес, свободное владение оружием. В частности, в Верховной раде было несколько попыток легализовать проституцию, путем принятия соответствующего закона.

Последний раз в сентябре 2015 года был зарегистрирован законопроект «О регулировании проституции и деятельности секс-заведений», где понятие «проститутка» определялось как «физическое лицо-предприниматель, оказывающее услуги интимного характера», а государству предписывалось «способствовать развитию секс-заведений, принимать меры повышения имиджа труда проституток, способствовать деятельности профессиональных союзов и общественных организаций в сфере проституции, деятельности секс- заведений». Однако до голосования дело так и не дошло.


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