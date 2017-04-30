Ле Пен назвала евро мертвой валютой и бременем для Франции

Марин Ле Пен
 

Марин Ле Пен. Фото: REUTERS/Scanpix

Кандидат в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен намерена вернуть стране национальную валюту, чтобы управлять ею и приспосабливать к экономике. Об этом она заявила в интервью газете Le Parisien.

Евро «мертв», уверена Ле Пен, и мертвая валюта — это бремя для страны и каждого француза.

Кандидат в президенты намерена в будущем «требовать управления валютой». С евро, по мнению Ле Пен, «не будут связаны ежедневные покупки». «Ей будут пользоваться только большие компании, которые занимаются международной торговлей», — сказала она.

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27 марта кандидат в президенты Франции от «Национального фронта» заявила, что Евросоюз исчезнет.

В начале года Марин Ле Пен призвала европейские страны отказаться от единой валюты и вернуться к идее общей валюты наподобие экю.

В случае победы на выборах Ле Пен обещала провести референдум об отказе Франции от евро.

В первом туре президентских выборов Ле Пен набрала 21,3 процента голосов. Ее основной противник — лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон — набрал 24,01 процента. Они вышли во второй тур, который пройдет 7 мая.

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