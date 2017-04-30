Цукерберг неожиданно приехал на ужин к обычной семье

Марк Цукерберг
 

Марк Цукерберг. Фото: REUTERS/Scanpix

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг неожиданно приехал в гости к обычной американской семье из Огайо, сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что он захотел встретиться с теми, кто всегда голосовал за демократов США, но на последних выборах проголосовал за республиканца Дональда Трампа.

О том, что к семье Мур едет Цукерберг, они узнали лишь за 15 минут до его прибытия.

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За ужином с Цукербергом семья обсудила не только политику, но и то, как семья Мур помогает детскому приюту в Уганде. Цукерберг предложил им помочь со сбором средств.

Facebook

После ужина миллиардер в своем фейсбуке поблагодарил семью за теплый прием и прекрасный ужин.

Некоторые связывают такие действия Цукерберга с тем, что он, возможно, задумался о политической карьере.

Тем не менее еще в январе Цукерберг заявил, что намерен посетить все американские штаты до конца 2017 года и организовать встречи с их жителями.

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