Совет Европы опубликовал решение по Крыму

В нем повторно осуждается аннексия Крыма и Севастополя, а также есть требование к России соблюдать права человека в Крыму.

Накануне комитет министров Совета Европы принял решение по ситуации Крыму, в котором выдвинул ряд требований к России, в частности, призвал восстановить Меджлис.

Обнародованный текст состоит из 11 пунктов. В них, в частности, повторно осуждается аннексия Крыма и Севастополя, а также есть требование к России соблюдать права человека в Крыму и расследовать случаи нарушений прав человека на полуострове.

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Также документ призывает Россию предоставить правозащитным органам Совета Европы доступ в Крым, создать безопасную и благоприятную среду для местных и международных средств массовой информации и правозащитников.

Помимо этого, в Совете Европы выступили за повторный визит комиссара Совета Европы по правам человека в Крыму – в последний раз он был там в сентябре 2014 года.

Кроме того, КМСЕ решил вернуться к вопросу о ситуации в Украине осенью с перспективой принятия комплексного решения.

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