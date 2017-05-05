Премьер Чехии передумал отправлять правительство в отставку

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка
 

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка. Фото: REUTERS/Scanpix

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка решил не увольняться и не отправлять в отставку свое правительство. Вместо этого он попросит вывести из состава кабинета министров вице-премьера и министра финансов Андрея Бабиша, сообщает Česke noviny.

Прошение о выводе Бабиша из правительства он намерен направить Земану в течение пятницы. По словам Соботки, это позволит положить конец спорам в его левоцентристском правительстве.

Свое решение Слободка сменил после того, как президент Милош Земан заявил, что не позволит уйти в отставку всему правительству, только премьер-министру. В таком случае Бабиш до сих пор бы оставался в правительстве.

Реклама

Напомним, 2 мая Соботка объявил о намерении подать в отставку вместе со всем составом правительства из-за скандала вокруг Бабиша, которого подозревают в неуплате налогов.

Еще по этой теме
СМИ: Чехи не сдаются: общество отказалось от евро на ближайшие годы ради своей кроны

СМИ: Чехи не сдаются: общество отказалось от евро на ближайшие годы ради своей кроны


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 175000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 149000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 52500 EUR

reklama.vesti.lv

Видео из жизни панд: полминуты умиления! Wo&Men

Видео из жизни панд: полминуты умиления!

Молочные продукты – вред или польза для здоровья? Wo&Men

Молочные продукты – вред или польза для здоровья?

Настоящие дюймовочки! Знаменитости, чей рост меньше 160 см Showbiz

Настоящие дюймовочки! Знаменитости, чей рост меньше 160 см

Украине и России грозят санкции из-за Евровидения Showbiz

Украине и России грозят санкции из-за Евровидения

Жарко! Польская красавица-модель наслаждается отдыхом на пляже Wo&Men

Жарко! Польская красавица-модель наслаждается отдыхом на пляже

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Земл
Продают Земл 200 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 285 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 400 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
INFORMATION MANAGEMENT SPECIAL ...
INFORMATION MANAGEMENT SPECIAL ...
PRODUCT TRAINER
PRODUCT TRAINER
PRODUKTU APMĀCĪBU PASNIEDZĒJS/-A ...
PRODUKTU APMĀCĪBU PASNIEDZĒJS/-A ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/ ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 