Премьер Чехии передумал отправлять правительство в отставку

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка решил не увольняться и не отправлять в отставку свое правительство. Вместо этого он попросит вывести из состава кабинета министров вице-премьера и министра финансов Андрея Бабиша, сообщает Česke noviny.

Прошение о выводе Бабиша из правительства он намерен направить Земану в течение пятницы. По словам Соботки, это позволит положить конец спорам в его левоцентристском правительстве.

Свое решение Слободка сменил после того, как президент Милош Земан заявил, что не позволит уйти в отставку всему правительству, только премьер-министру. В таком случае Бабиш до сих пор бы оставался в правительстве.

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Напомним, 2 мая Соботка объявил о намерении подать в отставку вместе со всем составом правительства из-за скандала вокруг Бабиша, которого подозревают в неуплате налогов.

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