Названы возможные претенденты на пост главы ФБР США

Джеймс Коми
 

Джеймс Коми. Фото: REUTERS/Scanpix

Американский телеканал Fox News в своем Twitter-аккаунте назвал имена пятерых возможных претендентов на должность директора Федерального бюро расследований (ФБР).

В список, обнародованный Fox News, попали бывший кандидат в президенты и губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, экс-начальник управления полиции Нью-Йорка Рэй Келли, конгрессмен от штата Южная Каролина Трей Гоуди, бывший заместитель генерального прокурора Кеннет Вайнштейн и экс-глава управления транспортной безопасности Джон Пистол.

Twitter

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В свою очередь, телеканал CNN тоже опубликовал перечень наиболее вероятных кандидатов на пост руководителя ФБР. Помимо уже упомянутых Кристи, Келли, Гоуди и Пистола, вакантное место могут занять бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани и первый заместитель бывшего директора Джеймса Коми Эндрю Маккейб, который временно исполняет обязанности руководителя структуры.

9 мая президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации министра юстиции, генпрокурора Джеффа Сешнса. Как указано в письме экс-руководителю бюро он «не способен эффективно руководить» ведомством. По сообщению Белого дома, Коми злоупотребил своими полномочиями, самостоятельно закрыв дело против Хиллари Клинтон о несанкционированном использовании частного сервера электронной почты.

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