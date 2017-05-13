Charlie Hebdo опубликовал жесткую карикатуру на Рамзана Кадырова и геев

Рамзан Кадыров
 

Рамзан Кадыров. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo в рамках материала под названием «Охота на геев в Чечне» опубликовал карикатуру на президента Чеченской Республики (РФ) Рамзана Кадырова, которого СМИ обвинили в пытках и убийствах представителей ЛГБТ-сообщества на територии республики, пишет «Апостроф».

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Напомним, что в апреле «Новая газета» опубликовала статью, в которой говорилось о массовых задержаниях и убийствах в Чечне мужчин, заподозренных в нетрадиционной сексуальной ориентации. Издание сообщило о действующей в Аргуне секретной тюрьме для геев. Позже «Новая газета» написала о шести секретных тюрьмах, в которых незаконно содержатся сотни задержанных, включая гомосексуалистов.

Подписи к рисункам: 1. Фанатам Фредди Меркьюри - расплавленный свинец в уши 2. Кто читает Пруста, того расстреляют 3. Запрещено играть в бильбоке 4. Только Кадыров имеет право красить губы.Подписи к рисункам: 1. Фанатам Фредди Меркьюри - расплавленный свинец в уши 2. Кто читает Пруста, того расстреляют 3. Запрещено играть в бильбоке 4. Только Кадыров имеет право красить губы.. Фото: Charlie Hebdo

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Местные власти в ответ на это заявили, что в республике нет гомосексуалистов и, соответственно, их не могут преследовать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что публикации о преследовании геев в Чечне не подтверждаются.

Подписи к рисункам: 1. Охота на геев открыта 2. Геи будут депортированы 3. Оттопыривать мизинчик нельзя 4. Радуга запрещена.Подписи к рисункам: 1. Охота на геев открыта 2. Геи будут депортированы 3. Оттопыривать мизинчик нельзя 4. Радуга запрещена.. Фото: Charlie Hebdo

Статьи о расправе над геями в Чечне вызвали широкий резонанс во всем мире. Так, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли выразила обеспокоенность сообщениями о ситуации с правами геев в Чечне и призвала власти республики немедленно провести расследование. МИД Швеции вызвал посла РФ в королевстве Виктора Татаринцева, чтобы обсудить с ним, в частности, информацию о преследовании геев в Чечне.

20 апреля преследование геев в Чечне обсудили в парламенте Великобритании. Член консервативной партии и замглавы МИДа Алан Дункан назвал происходящее варварством. Комментируя выступление Дункана, пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов заявил, что тот не мог привести ни одного достоверного, объективного и чем-либо подтвержденного факта о преследовании гомосексуалистов в Чечне. Он добавил, что невозможно ликвидировать то, чего нет.

В конце апреля комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс призвал страны Европы предоставлять убежище геям из Чечни.

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