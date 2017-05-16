Порошенко запретил «Вконтакте» и «Одноклассников»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники», а также сервисов «Яндекс» и «Мэйл.ру». Указ «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» опубликован на сайте главы государства.

Документ вступает в силу со дня его опубликования, 15 мая 2017 года. Указ предусматривает введение санкций в отношении 1228 физических лиц, а также 468 российских и украинских компаний.

В отношении Mail.ru Group и ООО "ВКонтакте" санкции вводятся сроком на три года.

"Запретить интернет-провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям сети интернет к ресурсам сервисов Mail.ru и социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники",

- говорится в одном из приложений к указу.

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Также под санкции на три года попала «Лаборатория Касперского» и ее киевское отделение. Интернет-провайдерам запрещается предоставлять пользователям доступ к ресурсам http://www.kaspersky.ru.

В отношении компании вводится блокировка активов; ограничение торговых операций; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования; запрет осуществления госзакупок товаров, работ и услуг у иностранного государства, к которому применяются санкции; прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз на Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства; запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.

В отношении компании «Доктор Веб» также вводятся санкции сроком на три года.

Кроме того, санкции вводятся в отношении ряда российских СМИ.

МИА «Россия сегодня» на три года попадает под блокировку активов, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, а также ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Под санкциями оказались медиахолдинг «Национальная Медиа Группа», ВГТРК, телеканал «Рен-ТВ», «Звезда», «ТВ-Центр», ТНТ и другие. Ограничение введены в отношении ОАО «НТВ-Плюс».

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №133/2017


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