Швеция: РФ – главный вызов для безопасности в Европе

 

Фото: AP/Scanpix

Россия является главным вызовом для безопасности в Европе. Об этом заявил глава Минобороны Швеции Петер Гультквист на встрече со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом.

«С моей точки зрения, Россия является главным вызовом. Россия поставила под вопрос порядок безопасности в Европе. Это имеет дестабилизационное влияние на Северную Европу и не только», – цитирует Гультквиста пресс-служба Пентагона.

Шведский министр также добавил, что

российская агрессия в Украине и аннексия Крыма продолжается и это противоречит международному праву.

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При этом Гультквист подчеркнул, что санкции США и Евросоюза против России должны сохраняться.

Ранее в Швеции из-за военной активности РФ решили частично возобновить действие воинской повинности, которая была отменена в 2010 году.

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