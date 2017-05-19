Путин наградил грамотой руководителя следственной группы по делу Немцова

Место гибели Бориса Немцова
 

Место гибели Бориса Немцова. Фото: TASS/Scanpix

Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета генерал-майора юстиции Николая Тутевича. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

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В тексте документа говорится, что грамота вручена за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, а также за многолетнюю добросовестную работу.

Именно Тутевич занимается расследованием убийства политика Бориса Немцова. Кроме того, он расследовал убийство бывшего депутата Государственной думы Руслана Ямадаева, которого застрелили в центре Москвы в 2008 году.

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